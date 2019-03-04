Найдено сбывшееся пророчество Нострадамуса на 2019-й

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СМИ нашли сбывшееся пророчество Нострадамуса 

Рамблер 1 час назад
Предсказание Мишеля Нострадамуса на 2019 год о том, что люди начнут понимать язык животных, похоже сбылось, сообщает «Вечерняя Москва». СМИ ссылается на изобретение, позволяющее расшифровывать ультразвуковые сигналы грызунов.
Разработкой специального устройства занимались американские учёные. Специалисты выяснили, что писк с частотой около 50 килогерц говорит о положительных эмоциях, звук с частотой около 20 килогерц выражает негативные эмоции зверя, сообщает портал Nature.com.
В декабре 2018 года британский журнал Dailystar в статье о предсказаниях Нострадамуса на 2019 год, опубликовал катрен, в который содержит слова: «После больших страданий и прыжков домашнее животное заговорит с человеком». СМИ посчитали, что американское изобретение приблизило человека к пониманию животных, а значит, что отчасти предсказание начало сбываться.
В статье также были опубликованы другие пророчества на текущий год: начало Третьей мировой войны и многочисленные природные катаклизмы. В частности европейские страны ждёт сильнейшее наводнение, а на канадо-американской границе «должно» произойти землетрясение.
Комментарии25
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