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Огромный астероид пролетит мимо Земли 8 марта 

ТК «Звезда» + ещё 5 28 минут назад
Это не первый случай, когда NASA обнаруживает астероиды вблизи Земли.
Огромный астероид пролетит близко к Земле в эту пятницу, восьмого марта. В NASA назвали его астероидом 2019 DN. По оценкам исследователей, космический объект будет достигать 200 метров в ширину, а его скорость может дойти до 26 тысяч километров в час.
Пролет астероида ожидается примерно в 19.19 часов по московскому времени. Мимо Земли он пройдет со скоростью 7,27 километров в секунду. Ученые утверждают, что землянам не о чем беспокоиться — астероид не затронет нашу планету.
Это не первый случай, когда NASA обнаруживает астероиды вблизи Земли. Однако по мнению ученых, расстояние, на котором будет пролетать космический объект, безопасное — около 5,18 миллионов километров.
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