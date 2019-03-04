Роскосмос соберёт комиссию по этике из-за высказывания сотрудника о жителях хрущёвок.
Об этом «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе компании.
«Госкорпорация «Роскосмос» сформирует комиссию по этике и проведет анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания».
Ранее в соцсетях получило широкий резонанс высказывание сотрудника компании, возглавляющего один из правовых департаментов, Станислава Жаркова. В комментариях к записи о реновации в Москве Жарков назвал жителей хрущёвок «скотобазой». Позже он извинился за свои слова и попросил считать их личной позицией, высказанной сгоряча.
соцсети