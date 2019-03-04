Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскосмос соберёт комиссию по этике из-за высказывания сотрудника о жителях хрущёвок 

Говорит Москва + ещё 32 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос соберёт комиссию по этике из-за высказывания сотрудника о жителях хрущёвок.
Об этом «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе компании.
«Госкорпорация «Роскосмос» сформирует комиссию по этике и проведет анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания».
Ранее в соцсетях получило широкий резонанс высказывание сотрудника компании, возглавляющего один из правовых департаментов, Станислава Жаркова. В комментариях к записи о реновации в Москве Жарков назвал жителей хрущёвок «скотобазой». Позже он извинился за свои слова и попросил считать их личной позицией, высказанной сгоряча.
соцсети
Говорит Москва: последние новости
Место заправки ракет «Союз» оснастят видеокамерами после нештатной ситуации Роскосмос поздравил NASA с успешной стыковкой нового корабля Crew Dragon Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алфёрова
Наука и техника , Станислав Жарков , Роскосмос , Москва
Читайте также
Видео
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Кадыров напомнил Кремлю о своей незаменимости
Политика
Опасное сближение самолетов сняли на видео
Происшествия
Россияне ответили чиновнику на «скотобазу»
Общество
Пока вы спали: Киев готовится к повальной «украинизации»
Общество
Работал на КГБ? Кого опасались дятловцы
Происшествия Статьи
Россия приступает к спасению Венесуэлы
Политика Статьи
Расстрел российского топ-менеджера попал на видео
Происшествия Криминал
В Ярославле загорелся туристический автобус
Пожары Происшествия
НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение