Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков об оскандалившемся чиновнике Роскосмоса: «Новая элитка» 

Аргументы Недели + ещё 75 2 часа назад
Российский сенатор, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал скандал с участием чиновника Роскосмоса Станислава Жаркова, назвавшего жителей хрущевок "скотобазой".
Оскорбившего жителей хрущевок Москвы сотрудника «Роскосмоса» уволят
Напомним, как ранее сообщали АН, Жарков заявил, что "контингент из хрущевок засрет" новые дома программы реновации. Пушков подчеркнул, что чиновник Роскосмоса вызвал действительно громкий скандал.
"Недавно еще один представитель «новой элитки», считавший себя избранной расой, вылетел из Росгеологии с позиции 1-го зама", — написал сенатор, отметив, что Жарков "имеет все шансы пойти по его стопам".
Позднее Станислав Жарков принес свои извинения за оскорбления в адрес жителей хрущевок и рассказал, что сам проживает в таком же доме. Кроме того, чиновник отметил, что "не хотел никого обидеть".
Аргументы Недели: последние новости
Солнце перестало подавать признаки активности, заявили ученые Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Алферова Названа причина смерти Жореса Алферова
Наука и техника , Видео , Социология , Станислав Жарков , Алексей Пушков , Роскосмос , Совет Федерации
Читайте также
Видео
Уже поздно: в РПЦ «похоронили» россиян
Общество
Униженный Трампом Порошенко попал на деньги
Украина В мире
Гуайдо вернулся в Венесуэлу
В мире
Пескова оперировали пять часов
Шоу-бизнес Общество
Хаматова поблагодарила Горбачева за перестройку
Общество Политика
В США раскрыли «секрет» российского «Посейдона»
Армия Оружие
Пушков влез в скандал с «чиновником-скотобазником»
Наука и техника Социология
Названа официальная причина смерти Децла
Шоу-бизнес
Европа нанесла «удар» по Сирии
В мире
Путин решил судьбу ДРСМД
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение