Пушков влез в скандал с «чиновником-скотобазником»

Пушков об оскандалившемся чиновнике Роскосмоса: «Новая элитка»

Напомним, как ранее сообщали АН, Жарков заявил, что "контингент из хрущевок засрет" новые дома программы реновации. Пушков подчеркнул, что чиновник Роскосмоса вызвал действительно громкий скандал.

"Недавно еще один представитель «новой элитки», считавший себя избранной расой, вылетел из Росгеологии с позиции 1-го зама", — написал сенатор, отметив, что Жарков "имеет все шансы пойти по его стопам".

Позднее Станислав Жарков принес свои извинения за оскорбления в адрес жителей хрущевок и рассказал, что сам проживает в таком же доме. Кроме того, чиновник отметил, что "не хотел никого обидеть".