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НАСА показало стыковку Crew Dragon с МКС 

Lenta.ru 1 час назад
НАСА показало автоматическую стыковку космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС). Соответствующий ролик доступен в Twitter.
Для стыковки использовался международный стыковочный адаптер IDA (International Docking Adapter), установленный на модуле Harmony, входящем в американский сегмент МКС.
Пуск ракеты Falcon 9 с Crew Dragon состоялся 2 марта со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида). Стыковка с МКС произошла через сутки. Возвращение на Землю космического корабля ожидается 8 марта.
Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание частными компаниями SpaceX и Boeing пилотируемых космических кораблей для доставки американских астронавтов на низкую околоземную орбиту.
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Наука и техника , Видео , Технологии , Boeing , SpaceX , Космический центр "Южный" , NASA
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