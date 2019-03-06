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Названы самые ожидаемые смартфоны 2019 года 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Издание Business Insider назвало самые ожидаемые смартфоны, которые должны появиться в 2019 году.
В списке оказались устройства Galaxy Fold и Note 10 от компании Samsung, Huawei Mate X, Motorola Razr, Google Pixel 3 Lite, OnePlus 7, а также новинки от корпорации Apple.
Samsung Galaxy Fold обладает складывающимся экраном, благодаря которому устройство может использоваться и как обычный смартфон, и как планшет. Стоимость гаджета составит около двух тысяч долларов (около 130 тысяч рублей).
Также издание выделило Samsung Galaxy Note 10. Данную линейку отличает увеличенный по сравнению с серией Galaxy S экран, а также наличие стилуса. По традиции, представить новинку производитель может в конце лета.
Китайский смартфон Huawei Mate X, как и Samsung Galaxy Fold, также имеет складывающийся экран. Ожидается, что стоимость Mate X составит около 2,6 тысячи долларов (приблизительно 170 тысяч рублей), а его производство начнется в середине года.
Motorola Razr, популярная в начале 2000-х годов модель, может обрести новую жизнь в обновленном формате, пишет Business Insider. Новинка, как и вышеперечисленные устройства, также будет иметь складывающийся экран, а ее стоимость составит около 1,5 тысячи долларов (почти 100 тысяч рублей).
Google Pixel 3 Lite представляет собой менее дорогую версию флагманского Pixel 3, при этом стоить новый гаджет будет меньше, чем нынешний iPhone XR, который продается по цене в 749 долларов (около 50 тысяч рублей).
Смартфон OnePlus 7 может стать преемником модели OnePlus 6T, которую Business Insider называет одной из лучших в 2018 году. Новый гаджет будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855.
В списке оказалась и продукция корпорации Apple. Американская компания планирует выпустить три новых iPhone в этом году в качестве преемников своих последних моделей — смартфонов iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
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Наука и техника , Гаджеты , Apple , Google
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