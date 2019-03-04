В Китае открылась «марсианская база»

В китайской провинции Цинхай открылась база, воссоздающая условия на Марсе, сообщает агентство РИА «Новости» . Объект будет доступен не только для ученых, но и для обычных посетителей.

База занимает более 30 гектар в 60 километрах от ближайшего населенного пункта — поселка Лэнху в Хайси-Монгольско-Тибетском автономном округе. Условия жизни в этой местности тяжелые, если не экстремальные, на существенной части территории «базы» находится безжизненная пустыня.

По замыслу создателей объекта, именно сложные условия помогут посетителям почувствовать себя не на Земле, а на красной планете. Эта местность — самая сухая в Китае, тут выпадает всего 16 миллиметров осадков в год.

Хоть «марсианская база» и доступна для туристов, основной ее целью, конечно, будет создание приближенных условий для научных исследований о Марсе. Объект состоит из двух частей: зоны «посадки на Марс» и лагеря для марсианских туристов на 160 человек, который полностью изолирован от внешнего мира.

Строительство базы началось летом 2018 года, на проект было потрачено более 22 миллионов долларов. Но изучением Марса в настоящее время активно занимается не только Китай. Ранее стало известно, что зонд InSight впервые пробурил грунт Марса.