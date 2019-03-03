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Экипаж МКС открыл люк в Dragon-2 и взял пробы воздуха 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Олег Артемьев / Роскосмос
Экипаж МКС открыл люк в беспилотный американский корабль Dragon-2, состыковавшийся с МКС в воскресенье, и взял пробы воздуха в корабле.
Прямая трансляция события ведется на сайте НАСА.
Перед открытием люка россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн надели защитные маски, чтобы обезопасить себя от вредных частиц, которые могут находиться в корабле Dragon-2.
Люк в корабль был открыт Сен-Жаком в 16.07 мск. После этого Сен-Жак и Кононенко вошли в Dragon-2 и взяли пробы воздуха.
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