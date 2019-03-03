Экипаж МКС открыл люк в Dragon-2 и взял пробы воздуха

Экипаж МКС открыл люк в беспилотный американский корабль Dragon-2, состыковавшийся с МКС в воскресенье, и взял пробы воздуха в корабле.

Прямая трансляция события ведется на сайте НАСА.

Перед открытием люка россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн надели защитные маски, чтобы обезопасить себя от вредных частиц, которые могут находиться в корабле Dragon-2.

Люк в корабль был открыт Сен-Жаком в 16.07 мск. После этого Сен-Жак и Кононенко вошли в Dragon-2 и взяли пробы воздуха.