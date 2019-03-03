На российском сегменте МКС сработала сирена

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На российском сегменте МКС после стыковки Dragon-2 сработала сирена 

РИА Новости 1 час назад
Экипаж Международной космической станции (МКС) доложил на Землю о срабатывании сигнала тревоги на российском сегменте станции после стыковки к ней американского корабля Dragon 2, подразумевалась поломка системы генерации кислорода, однако произошло ложное срабатывание.
Crew Dragon пристыковался к МКС 
Ранее американский корабль Dragon 2 впервые провел успешную стыковку с МКС в автоматическом режиме.
Согласно переговорам экипажа, ведущимся на сайте NASA, космонавты доложили на Землю о срабатывании сигнализации на российском сегменте МКС, связанным с отказом системы генерации кислорода "Электрон-ВМ", находящейся в модуле "Звезда". Позже однако выяснилось, что это было ложное срабатывание сигнализации.
Центр управления полетами в Хьюстоне после переговоров с коллегами из Москвы дал указание экипажу воспринимать сигнал тревоги как ложный. Сирена сработала из-за изменений в конфигурации станции, вызванной стыковкой Dragon 2.
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Комментарии74
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