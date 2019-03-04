Источник рассказал, что ждет виновных в ЧП при запуске спутника EgyptSat-A

Специалисты космодрома Байконур , допустившие ошибку, в результате которой в ракету-носитель "Союз-2.1б" перед запуском египетского спутника EgyptSat-A недолили окислитель, пройдут переподготовку, сообщил РИА Новости в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее другой источник в отрасли рассказал РИА Новости, что из-за досрочного выключения двигателя третьей ступени ракеты "Союз-2.1б", связанного с преждевременным окончанием окислителя по причине его недолива перед пуском, разгонный блок "Фрегат" со спутником EgyptSat-A был выведен на суборбитальную траекторию с перигеем (ближайшая к Земле точка орбиты) на 57 километров ниже номинального. Благодаря запасам топлива и интеллектуальной системе управления "Фрегат" смог скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту.

"Недолив окислителя был вызван неправильной настройкой датчиков уровня заправки топливом в баках третьей ступени ракеты "Союз-2.1б". Перед пуском специалисты космодрома Байконур, занося данные по окислителю и горючему в пульт системы управления заправкой, случайно перепутали их. В результате при запуске спутника EgyptSat-A в ступени преждевременно закончился окислитель, а горючего осталось 700 килограммов. Принято решение направить допустивших ошибку специалистов на переаттестацию", — сказал собеседник агентства.

Ранее в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что место заправки ракет "Союз" на Байконуре после нештатной ситуации при запуске спутника EgyptSat-A оборудуют камерами видеонаблюдения.

Ранее исполнительный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил нештатное поведение третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" при запуске египетского спутника, в результате чего старт первых шести британских спутников OneWeb ракетой "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру был перенесён с 27 на 28 февраля для проведения дополнительного анализа, так как у ракет "Союз-2.1б" и "Союз-СТ-Б" одинаковые третьи ступени.

Позже генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что запуск спутника EgyptSat-A был штатным.