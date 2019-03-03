Место заправки ракет «Союз» оснастят видеокамерами

Место заправки ракет "Союз" на Байконуре после недавно произошедшего случая, когда в третьей ступени ракеты преждевременно закончился окислитель из-за его недолива, оборудуют камерами видеонаблюдения.

"Все необходимые места оборудуют", — сказали РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос", отвечая на вопрос, будет ли оборудовано видеокамерами место заправки окислителем и горючим третьей ступени ракет "Союз".

Как ранее сообщалось, 21 февраля из-за преждевременно закончившегося окислителя в третьей ступени ракеты "Союз" разгонный блок "Фрегат" в связке с космическим аппаратом EgyptSat-A оказался на суборбитальной траектории полета. Перигей (ближайшая к Земле точка орбиты) оказался на 57 километров ниже номинального. Недолив окислителя был вызван ошибочной настройкой датчиков на космодроме Байконур, сообщил ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. Благодаря собственным запасам топлива и интеллектуальной системе управления "Фрегат" смог скорректировать недовыведение и доставить спутник на расчетную орбиту.

В настоящее время спутник EgyptSat-A, созданный в РКК "Энергия" , проходит летные испытания под управлением российских специалистов. После их окончания EgyptSat-A будет передан египетской стороне. Как рассказал РИА Новости еще один источник в отрасли, все системы космического аппарата функционируют штатно, никаких претензий к их работе нет.

Ранее аварийная комиссия "Роскосмоса" поручила оснастить видеокамерами места сборки блоков ракеты "Союз" на космодроме Байконур. Такое решение было принято после первой за 35 лет аварии с участием космонавтов. Из-за повреждения при сборке ракеты датчика одного из боковых блоков ее первой ступени, блок вовремя не отделился, процарапав вторую ступень и привел к команде на аварийное отключение двигателей и прекращение полета. Космонавты так и не добрались до орбиты и аварийно приземлились в казахстанской степи.

Помимо того, "Роскосмос" ввел видеонаблюдение на российском сегменте Международной космической станции после того, как в пилотируемом корабле "Союз МС-09" было обнаружено отверстие от сверла. Причины его появления до сих пор не установлены.