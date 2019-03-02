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В Лондонском королевском обществе прокомментировали смерть Алфёрова 

RT на русском + ещё 48 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член Лондонского королевского общества, профессор Мартин Полякофф выразил соболезнования в связи со смертью российского учёного, лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова.
Названа причина смерти Жореса Алферова «Смерть академика Жореса Алфёрова — печальный день для российской и мировой науки. Он был не только выдающимся учёным, но и активным сторонником исследований, а также весёлым и забавным человеком», — сказал Полякофф РИА Новости.
Жорес Алфёров скончался на 89-м году жизни.
По словам врачей, причиной смерти учёного стала острая сердечно-лёгочная недостаточность.
Церемония прощания и похороны пройдут 5 марта. Алфёрова похоронят на Комаровском кладбище в Петербурге.
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