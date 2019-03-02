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К МКС полетела замена «Союзу» от SpaceX 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: кадр видео
Со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, сообщает НАСА.
На борту космического корабля находится антропоморфное испытуемое устройство Ripley, названное в честь героини Сигурни Уивер из фильма «Чужой». Основными целями миссии называется проверка штатной работы различных систем и оборудования Crew Dragon.
Примерно через сутки после старта должна состояться стыковка Crew Dragon с модулем Harmony американского сегмента Международной космической станции (МКС). На 8 марта запланировано приводнение космического корабля в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Появилось фото самой большой ракеты SpaceX
Данная миссия стала первым испытательным орбитальным полетом в рамках программы CCtCap (Commercial Crew Transportation Capability), предполагающей создание компаниями SpaceX и Boeing американских пилотируемых космических кораблей для полетов на околоземную орбиту.
Ранее в марте НАСА показало внутренний интерьер Crew Dragon.
Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил с 8 по 10 июля 2011 года в рамках программы Space Shuttle. После этого людей на МКС доставляют исключительно советско-российские корабли серии «Союз».
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