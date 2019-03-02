Огромный паук впервые поймал и съел опоссума на глазах ученых

Паука-птицееда, пожирающего опоссума, впервые сняли на видео. Об этом сообщает издание National Geographic.

Биологи из университета Мичигана заметили птицееда в джунглях Перу , когда он уже схватил добычу. Опоссум вяло сопротивлялся около 30 секунд, после чего перестал подавать признаки жизни. По словам очевидцев, паук был величиной с тарелку (примерно 30 сантиметров),

Помимо нападения на опоссума, исследователи задокументировали более десяти случаев, когда позвоночные животные становились добычей беспозвоночных. В частности, им удалось сфотографировать и снять на видео беспозвоночных, поедающих ящериц, змей и личинок амфибий.

Пауки-птицееды питаются преимущественно насекомыми и более мелкими пауками. Кроме того, они нередко охотятся на мелких грызунов, птиц и рыб. В отличие от других видов пауков, птицееды не плетут паутину, а подстерегают добычу в засаде. Размер взрослых особей с учетом ног может превышать 27 сантиметров. Хотя птицееды ядовиты, их яд не представляет опасности для людей.

В 2009 году сообщалось, что австралийский городок Бовен наводнили гигантские пауки-птицееды. Жители города стали встречать их не только в садах, но и в общественных местах. Эксперты объясняют нашествие птицеедов дождями, которые выгнали их из привычной среды обитания.