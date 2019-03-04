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Экипаж МКС исследовал Dragon-2 в противогазах 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: NASA
Экипаж Международной космической станции (МКС) после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2 впервые работал в российских противогазах, сообщил в понедельник Роскосмос.
Ранее сообщалось, что в воскресенье перед открытием люка в корабль Dragon-2 россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн надели защитные маски, чтобы обезопасить себя от вредных частиц, которые могут находиться в корабле Dragon-2. Затем Сен-Жак открыл люк в корабль. После этого он вместе с Кононенко вошел в Dragon-2 и взял пробы воздуха. Их анализ показал отсутствие вредных частиц. Затем экипаж по указанию наземных специалистов снял защитные маски.
"Впервые в истории станции экипаж работал в изолирующих космических противогазах ИПК российского производства. Они предназначены для защиты органов дыхания и зрения космонавтов от токсичных газо— и парообразных продуктов. Олег Кононенко и Давид Сан-Жак взяли пробы воздуха в "Драконе", протестировали противогазы и доложили на Землю о самочувствии в них", — говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.
Ранее Роскосмос сообщил о том, что Кононенко впервые на борту МКС провел тест космических огнетушителей.
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Наука и техника , Роскосмос
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