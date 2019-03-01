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Археологи нашли самую древнюю «тату-машинку» 

News.ru 25 минут назад
Фото: Bob Hubner/WSU
Археологи из Университета штата Вашингтон нашли самую древнюю иглу для нанесения татуировок. Инструмент длиной около 9 см состоит из иголок кактуса опунции, которые примотаны к ручке из стебля сумаха с помощью полосок из листьев юкки.
По данным учёных, иглу создали индейцы Анасази. Саму «машинку» обнаружили ещё в 1972 году в штате Юта, однако тогда определить назначение инструмента учёные не смогли. Современные технологии позволили найти на концах игл частицы краски.
Игла датируется 79−130 годами нашей эры, сообщает Science Direct.
Ранее News.ru писал, что сеть ресторанов Domino’s Pizza в начале сентября 2018 года запустила акцию «Домино'с навсегда». По правилам конкурса участники должны были сделать татуировку с эмблемой компании и выложить фотографию в Сеть с хэштегом «доминоснавсегда». Взамен победителям выдали сертификаты на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет.
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