Археологи нашли самую древнюю «тату-машинку»

Археологи из Университета штата Вашингтон нашли самую древнюю иглу для нанесения татуировок. Инструмент длиной около 9 см состоит из иголок кактуса опунции, которые примотаны к ручке из стебля сумаха с помощью полосок из листьев юкки.

По данным учёных, иглу создали индейцы Анасази. Саму «машинку» обнаружили ещё в 1972 году в штате Юта, однако тогда определить назначение инструмента учёные не смогли. Современные технологии позволили найти на концах игл частицы краски.

Игла датируется 79−130 годами нашей эры, сообщает Science Direct.

Ранее News.ru писал, что сеть ресторанов Domino’s Pizza в начале сентября 2018 года запустила акцию «Домино'с навсегда». По правилам конкурса участники должны были сделать татуировку с эмблемой компании и выложить фотографию в Сеть с хэштегом «доминоснавсегда». Взамен победителям выдали сертификаты на получение бесплатной пиццы в течение 100 лет.