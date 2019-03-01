НАСА по просьбе «Роскосмоса» изменило траекторию стыковки Dragon-2 с МКС

"Мы с ними долго обсуждали порядок, какие риски есть. Понятно, что до нуля свести их нельзя, но можно сделать риски разумными. Нашли компромисс. Они изменили траекторию. У них была траектория такая, что существовала потенциальная опасность [столкновения], если вдруг все на корабле "умрет" и корабль превратится в кусок железа, который летит неуправляемо. Сейчас траектория выбрана таким образом, что опасность касания есть только на последних 40 метрах траектории", — рассказал Крикалев.

По его словам, специалисты российского Центра управления полетами будут контролировать стыковку американского корабля и в случае, если произойдут "события, отклоняющиеся от номинального полета", попытка сближения и стыковки будет прекращена.

"Риски разумные, приняты все меры обеспечения безопасности. При отказах, которые нам будут непонятны, на резервных средствах задачу выполнять не будем, а будем останавливаться и разбираться, в чем дело", — сказал собеседник агентства.

В случае нештатной ситуации оба Центра управления полетами — и в Москве, и в Хьюстоне — будут совместно управлять действиями экипажа станции.

Первый запуск корабля Dragon-2 (Crew Dragon) к МКС в пилотируемом режиме планируется в июле 2019 года. На нем полетят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли. До пилотируемого полета состоится запуск Dragon-2 к МКС в беспилотном режиме, который намечается на 2 марта в 10.49 мск. Оба полета — беспилотный и пилотируемый — будут испытательными, после чего корабль Dragon-2 будет сертифицирован НАСА для штатных полетов на МКС.