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Россия и США разработали план спасения экипажа МКС в случае аварии Dragon-2 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Олег Артемьев/Роскосмос
"Роскосмос" и НАСА разработали сценарий спасения экипажа Международной космической станции на случай аварии при автоматической стыковке космического корабля Dragon-2 к американскому сегменту станции, сообщается на сайте госкорпорации.
"Стороны также проработали алгоритм действий во время проведения автоматической стыковки. Так, будут закрыты четыре люка в американском сегменте, куда будет пристыковываться американский корабль. В случае нештатной ситуации экипаж перейдет сначала на российский сегмент МКС, а затем на корабль "Союз МС-11"", — говорится в сообщении на сайте.
Пуск Dragon-2 к американскому сегменту станции запланирован на 10.49 мск 2 марта.
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Наука и техника , Технологии , Роскосмос , NASA , США
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