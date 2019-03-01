"Роскосмос" и НАСА разработали сценарий спасения экипажа Международной космической станции на случай аварии при автоматической стыковке космического корабля Dragon-2 к американскому сегменту станции, сообщается на сайте госкорпорации.
"Стороны также проработали алгоритм действий во время проведения автоматической стыковки. Так, будут закрыты четыре люка в американском сегменте, куда будет пристыковываться американский корабль. В случае нештатной ситуации экипаж перейдет сначала на российский сегмент МКС, а затем на корабль "Союз МС-11"", — говорится в сообщении на сайте.
Пуск Dragon-2 к американскому сегменту станции запланирован на 10.49 мск 2 марта.