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Корабль «Федерация» отправится на МКС в рамках испытательных полетов 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Перспективный российский космический корабль "Федерация" будет летать к МКС в рамках летных испытаний, но не станет использоваться для регулярной доставки экипажей на станцию, заявил РИА Новости исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
"У нас по программе, которая есть, один из тестовых полетов корабля — к МКС. Но это не самозадача, а часть испытаний. Как испытания, (полеты. — Прим. ред.) будут продолжаться. То, что мы не будем летать регулярно к МКС, трактовано, что мы вообще не будем летать к МКС", — пояснил Крикалев.
По его словам, новый корабль "не будет использоваться для штатных полетов" к МКС, поскольку для доставки экипажей используется корабль "Союз".
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что "Федерация" не будет летать к МКС, поскольку корабль создается для полетов к Луне. Кроме того, он заявил, что корабль переименуют, так как ему нужно мужское имя.
Ранее сообщалось, что "Федерация" впервые полетит на ракете "Союз-5" в 2022 году. На 2023 год запланирован полет к МКС и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2024 году корабль должен доставить к станции первый экипаж.
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Сергей Крикалев , Роскосмос , РИА Новости
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