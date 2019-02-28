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На МКС впервые протестировали космические огнетушители 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: NASA
Российский космонавт Олег Кононенко впервые провел на Международной космической станции (МКС) тест космических огнетушителей. Об этом сообщил в четверг Роскосмос на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Космонавт Олег Кононенко испытал их [огнетушителей] работоспособность с согласия Земли во время плановой замены, которая происходит регулярно", — сообщила госкорпорация.
В Роскосмосе уточнили, что за 20-летнюю историю станции на смену старым ручным огнетушителям, которые удалялись с борта, сразу же приходили новые, "но до сих пор их работа не была опробована".
"Кстати, на разных сегментах станции для борьбы с огнем подготовлены разные огнетушители. На американском — углекислотные (аналогичные земным), а российский сегмент оборудован жидкостными. Они содержат смесь дистиллированной воды и небольшого количества пенообразователя", — отмечается в сообщении.
Эта смесь безвредна для людей и безопасна для электроприборов и проводов, так как дистиллированная вода не электропроводна.
"Пена из огнетушителя не разлетается в невесомости по всей станции, а прилипает к поверхностям стен и приборов за счет клеевых присадок, чтобы ее было проще убрать после того, как пожар побежден", — говорится в публикации.
На этой неделе космонавт Кононенко также начал монтаж оборудования широкополосной системы связи.
"Вскоре на российском сегменте будет свой Ku-band, а значит и возможность снятия с борта больших массивов научной информации" — сообщили в Роскосмосе, добавив, что работы по установке оборудования запланированы на всю неделю.
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Наука и техника , Роскосмос
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