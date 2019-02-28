Сигнал со спутников OneWeb получили на Земле

Компания OneWeb установила связь со своими спутниками, выведенными в четверг на орбиту с помощью российской ракеты "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом говорится на странице компании в Twitter.

"Прием сигнала подтвержден", — указано в нем.

Signal acquisition has been confirmed 🙌 We’ve made history in the last 24 hours with the launch of our first 6 satellites #OneWebLaunch #ConnectivityEverywhere 📡🛰️ pic.twitter.com/FHnhDftZzf— OneWeb (@OneWeb) 28 февраля 2019 г.

Ранее глава OneWeb сообщил, что все шесть запущенных спутников успешно функционируют.

Запуск спутников OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, прошел в штатном режиме. Ракета "Союз-СТ-Б" стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 мск). Первые два аппарата отделились спустя 1 час и 4 минуты после старта от закрепленного на разгонном блоке "Фрегат" механизма. Оставшиеся четыре аппарата выведены на орбиту спустя еще 19 минут.