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Сигнал со спутников OneWeb получили на Земле 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP Photo/Henri Griffit, архив
Компания OneWeb установила связь со своими спутниками, выведенными в четверг на орбиту с помощью российской ракеты "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом говорится на странице компании в Twitter.
"Прием сигнала подтвержден", — указано в нем.
Ранее глава OneWeb сообщил, что все шесть запущенных спутников успешно функционируют.
Запуск спутников OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, прошел в штатном режиме. Ракета "Союз-СТ-Б" стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в 18:37 по местному времени (00:37 мск). Первые два аппарата отделились спустя 1 час и 4 минуты после старта от закрепленного на разгонном блоке "Фрегат" механизма. Оставшиеся четыре аппарата выведены на орбиту спустя еще 19 минут.
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Наука и техника , OneWeb
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