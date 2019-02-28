Канада официально присоединилась к проекту лунной станции LOP-G

"Проект Lunar Gateway — один из самых амбициозных в истории освоения космоса и существования человечества. Наши союзники попросили нас присоединиться к нему, что мы и делаем сегодня. Канада летит на Луну!", — заявил Трюдо на пресс-конференции в Космическом центре имени Джона Чапмэна в городе Лонгёй.

Первые слухи о возможности постройки "сестры МКС" на орбите Луны появились осенью 2016 года, когда состоялась закрытая встреча Международной группы по разработке космических кораблей ISCWG. В ее рамках представители этих пяти космических держав обсуждают международные планы по освоению космоса и тому, куда будет двигаться человечество после вывода МКС из эксплуатации в середине 2020 годов.

В сентябре 2017 года представители Роскосмоса и НАСА официально подтвердили эти планы и подписали меморандум о сотрудничестве в создании LOP-G, в соответствии с которым Россия должна была создать шлюзовый модуль лунной станции.

Последующие переговоры, как отмечали источники РИА Новости в марте прошлого года, зашли в тупик, так как российскую сторону не устроила ее роль в этом проекте. Часть этих проблем была урегулирована в ходе первой встречи Дмитрия Рогозина и Джима Брайденстайна, главы НАСА, в октябре прошлого года, однако США так и не отказалось от намерения создавать LOP-G как преимущественно "американский", а не чистый "международный проект".

Сегодня к этому проекту официально присоединился еще один крупный партнер НАСА и "Роскосмоса" по МКС — Канадское космическое агентство. По словам Трюдо, Канада планирует построить и установить на борт LOP-G тот же самый инструмент, как и на МКС — новую версию роботизированной руки CanadARM2.

Как и ее предшественница, она сыграет ключевую роль в первичной сборке станции и в процессе починки ее модулей и отдельных систем. Она будет отправлена к Луне одной из первых при постройке станции в середине 2020 годов.

"Этот манипулятор будет еще более важным для лунной станции, чем ее "коллега", учитывая то, где будет находиться Lunar Gateway. МКС находится относительно недалеко от Земли и там всегда есть астронавты, которые могут исправить любые проблемы на ее борту. На орбите Луны этому будет мешать не только большое расстояние до дома, но и периодическое отсутствие экипажа и связи", — отметил политик.

Канадское космическое агентство получит, как добавил Трюдо, около двух миллиардов долларов на разработку, создание и работу всех канадских компонентов LOP-G. В их число войдут, помимо новой версии CanadARM2, системы связи и различные компьютерные алгоритмы, в том числе искусственный интеллект.