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Зуб четырехметрового ленивца найден в Центральной Америке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Stanley Ambrose
Зуб огромного вымершего ленивца Eremotherium laurillardi возрастом около 27 тыс. лет нашли палеонтологи из Иллинойсского университета в Белизе, государстве на востоке Центральной Америки. Находку исследователи описали в статье в журнале Science Advances.
Животное ростом около 4 м, очевидно, пыталось попить из глубокой воронки с крутыми краями, да так и не смогло из нее выбраться. Сохранившийся зуб ленивца позволил узнать, что тот ел в последний год своей жизни и, таким образом, узнать больше о климате региона.
Изотопный анализ показал, что гигантский ленивец пережил длительную, около семи месяцев, засуху, в начале и конце которой были короткие дождливые сезоны. Анализ также показал, что животное обитало в саванне, а не в лесу, и в дождливые и засушливые периоды питалось разными растениями.
"Мы смогли увидеть, что это огромное существо смогло легко адаптироваться к сухому климату. Это подтверждает то, что ленивцы питались разнообразно", — отмечают исследователи.
Находка объясняет, почему гигантские ленивцы просуществовали так долго, около 2,5 млн лет, и населяли огромные территории, поясняют исследователи. Выживать им помогала способность адаптироваться к изменчивости условий.
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Наука и техника , Белиз
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