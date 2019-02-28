Зуб четырехметрового ленивца найден в Центральной Америке

Зуб огромного вымершего ленивца Eremotherium laurillardi возрастом около 27 тыс. лет нашли палеонтологи из Иллинойсского университета в Белизе , государстве на востоке Центральной Америки. Находку исследователи описали в статье в журнале Science Advances.

Животное ростом около 4 м, очевидно, пыталось попить из глубокой воронки с крутыми краями, да так и не смогло из нее выбраться. Сохранившийся зуб ленивца позволил узнать, что тот ел в последний год своей жизни и, таким образом, узнать больше о климате региона.

Изотопный анализ показал, что гигантский ленивец пережил длительную, около семи месяцев, засуху, в начале и конце которой были короткие дождливые сезоны. Анализ также показал, что животное обитало в саванне, а не в лесу, и в дождливые и засушливые периоды питалось разными растениями.

"Мы смогли увидеть, что это огромное существо смогло легко адаптироваться к сухому климату. Это подтверждает то, что ленивцы питались разнообразно", — отмечают исследователи.

Находка объясняет, почему гигантские ленивцы просуществовали так долго, около 2,5 млн лет, и населяли огромные территории, поясняют исследователи. Выживать им помогала способность адаптироваться к изменчивости условий.