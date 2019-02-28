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Марсоход нашел неизвестные науке организмы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: David Wettergreen
Экспериментальный марсоход Zoë нашел почвенные бактерии в пустыне Атакама в Чили, приспособленные к экстремально засушливому климату. Некоторые из них неизвестны науке, сообщает издание Science Alert.
По словам биолога биолог Стивена Пойнтинга (Stephen Pointing) из колледжа Йельского университета и Национального университета Сингапура, автономный ровер продемонстрировал, что он может извлекать образцы подповерхностной почвы и находить следы жизни в местах с очень суровыми условиями среды. Пустыня Атакама считается самым сухим местом на Земле, и метеостанции в некоторых ее областях никогда не регистрировали дождь.
Марсоход просверлил отверстия длиной 80 сантиметров, извлек 90 проб и обнаружил, что в некоторых из них содержатся микроорганизмы. С увеличением глубины в микробных сообществах начинают преобладать бактерии, приспособленные к жизни в чрезвычайно соленых и щелочных почвах. На самом дне скважин они заменяются одноклеточными организмами, использующими для выживания метан. Всего были выявлены три основные группы одноклеточных — Chloroflexi, Actinobacteria и Alphaproteobacteria.
Обнаружение микроорганизмов в Атакаме повышает вероятность существования подобных организмов на Марсе. Однако исследователи отмечают, что условия на Красной планете еще более экстремальны. Даже в земной пустыне были найдены участки, где среда оказалась слишком суровой для выживания бактерий.
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Наука и техника , Чили
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