Представлен новый колесный робот-доставщик

SameDay Bot включает две основные части — корпус и шасси под ним. На передней и задней частях корпуса находятся экраны, с помощью которых робот информирует окружающих о своих действиях. С левой стороны корпуса расположены створки, которые открывают доступ к отсеку для посылок.

SameDay Bot, как сообщается, предназначается для доставок товаров клиентам на расстоянии несколько километров. Устройство оборудовано лидаром и камерами, с помощью которых способен осуществлять автономную навигацию. Шасси SameDay Bot включают четыре основных колеса и два дополнительных, небольших, находящихся спереди; робот может, в частности, перемещаться по дорогам с сильным уклоном. Максимальная скорость движения робота — 16 километров в час.