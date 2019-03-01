Представлен новый колесный робот-доставщик 

SameDay Bot включает две основные части — корпус и шасси под ним. На передней и задней частях корпуса находятся экраны, с помощью которых робот информирует окружающих о своих действиях. С левой стороны корпуса расположены створки, которые открывают доступ к отсеку для посылок.
SameDay Bot, как сообщается, предназначается для доставок товаров клиентам на расстоянии несколько километров. Устройство оборудовано лидаром и камерами, с помощью которых способен осуществлять автономную навигацию. Шасси SameDay Bot включают четыре основных колеса и два дополнительных, небольших, находящихся спереди; робот может, в частности, перемещаться по дорогам с сильным уклоном. Максимальная скорость движения робота — 16 километров в час.
По словам FedEx, сначала она будет использовать робота для доставки посылок между офисами компании в штаб-квартире в Мемфисе, после получения разрешения от властей, передает The Verge. Если же тесты пройдут успешно, компания планирует начать использовать доставку такими роботами и для других компаний: на данный момент FedEx обсуждает такую перспективу, в частности, с Pizza Hut и Walmart.