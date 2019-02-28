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Предложено новое объяснение загадке «ведьминых кругов» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Stephan Getzin / University of Gottingen in Germany
Международная команда исследователей под руководством Стефана Гетцина из Геттингенского университета (Германия) выдвинула новую гипотезу о происхождении "ведьминых кругов" в засушливых районах Австралии и Намибии, согласно которой эти загадочные объекты появляются в результате мощных ливней.
Об открытии рассказывает Live Science. Речь идет о загадочных оголенных кругах — местах, на которых не растет трава. Они имеют правильную форму. Жители Намибии называют их "следами бога". В Австралии они известны как "ведьмины круги".
Предыдущие исследования утверждали, что эти объекты создают термиты. В новой работе данная гипотеза опровергается. Ученые при помощи беспилотных летательных аппаратов изучили "ведьмины круги" на северо-западе Австралии. Была даже составлена детальная карта.
Ученые пришли к выводу, что пробелы в растительности, связанные с деятельностью термитов, примерно в два раза меньше "ведьминых кругов". Кроме того, они расположены хаотично, в то время как "ведьмины круги" упорядочены.
Также был проведен анализ почвы и растительности. Он показал, что в появлении загадочных объектов, вероятно, виновата погода. Ученые считают, что круги в засушливых районах "рисуют" редкие, но мощные ливни, испарение воды и механическое выветривание почвы.
Та же группа исследователей изучила подобные круги в пустыне Намиб. Выводы были сделаны аналогичные.
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Наука и техника , Наука , Австралия , Германия , Намибия
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