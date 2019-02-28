Предложено новое объяснение загадке «ведьминых кругов»

Международная команда исследователей под руководством Стефана Гетцина из Геттингенского университета ( Германия ) выдвинула новую гипотезу о происхождении "ведьминых кругов" в засушливых районах Австралии Намибии , согласно которой эти загадочные объекты появляются в результате мощных ливней.

Об открытии рассказывает Live Science. Речь идет о загадочных оголенных кругах — местах, на которых не растет трава. Они имеют правильную форму. Жители Намибии называют их "следами бога". В Австралии они известны как "ведьмины круги".

Предыдущие исследования утверждали, что эти объекты создают термиты. В новой работе данная гипотеза опровергается. Ученые при помощи беспилотных летательных аппаратов изучили "ведьмины круги" на северо-западе Австралии. Была даже составлена детальная карта.

Ученые пришли к выводу, что пробелы в растительности, связанные с деятельностью термитов, примерно в два раза меньше "ведьминых кругов". Кроме того, они расположены хаотично, в то время как "ведьмины круги" упорядочены.

Также был проведен анализ почвы и растительности. Он показал, что в появлении загадочных объектов, вероятно, виновата погода. Ученые считают, что круги в засушливых районах "рисуют" редкие, но мощные ливни, испарение воды и механическое выветривание почвы.

Та же группа исследователей изучила подобные круги в пустыне Намиб. Выводы были сделаны аналогичные.