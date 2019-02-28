Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи обнаружили средневековой храм 

Вести.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Сочинский национальный парк
Краеведы обнаружили остатки разрушенного средневекового храма в районе Дагомыса. По предварительной версии, церковная постройка была христианской. Для подтверждения этой теории на место приедут специалисты Сочинского нацпарка, сообщают "Вести Сочи".
Размеры строения — 3,8х6,5 метров. В восточной части храма сохранились следы алтаря. Вблизи постройки также были обнаружены каменные блоки с известковым раствором. Такая технология характерна для строительства эпохи Средневековья. Кроме того, рядом с храмом найдены фрагменты пифосов (сосудов для хранения вина и масла) и различные глиняные изделия.
"Предположительно, на этом месте могла быть одноапсидная базилика, конструктивно похожая на храм Агуа, существовавший когда-то в точке слияния рек Сочи и Агва. Он был обнаружен в прошлом веке, а построен в период с XI по XIV век", — уточнил специалист по историко-культурному наследию Сочинского нацпарка Дмитрий Марков.
Специалисты пришли к выводу, что обе церкви были построены одним сообществом, проживавшим когда-то на этих территориях. "Храмы обслуживали не только местное население, но и проходящие по внутреннему торговому маршруту караваны", — рассказал директор Сочинского нацпарка Иван Савин.
Вести.Ru: последние новости
На Большом адронном коллайдере обнаружили новую частицу Стала известна причина проблемы при запуске спутника Egyptsat Nubia Alpha: надеваемый на руку смартфон-браслет за 450 евро
Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Марков , Иван Савин
Читайте также
Видео
Самолет рухнул на жилой дом в Подмосковье
Происшествия
Пока вы спали: Нетаньяху предупредил Путина о войне
Политика
Племянник Киселева получил срок
Происшествия В мире
21 труп: у убийц мэра нашли скелеты в шкафу
Происшествия Статьи
Российский танкер протаранил мост в Пусане
Происшествия Азия
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
За нефть придется платить гробами
В мире Конфликты
Кошка проехала 100 км под капотом авто
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение