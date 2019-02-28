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Обнаружена одинокая «анемичная» галактика 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: UCO/SUBARU
Астрономы нашли галактику, содержащую железо в низком количестве относительно магния и, в отличие от схожих с ней галактик, являющуюся одиночной.
Новая, ранее неизвестная галактика получила название DGSAT I. Она относится к классу ультрадиффузных галактик; галактики данного класса обладают очень низкой светимостью: они могут быть примерно таких же размеров и массы, как Млечный Путь, но при этом содержать очень малое количество видимых звезд. DGSAT I, как отмечается, является первой известной ультрадиффузной галактикой, находящейся вдалеке от галактических скоплений, в «одиночестве». Новая галактика была найдена при помощи спектрографа интегрального поля Keck Cosmic Web Imager обсерватории Кека.
DGSAT I удивила не только своим расположением. Как оказалось, галактика имеет необычный химический состав — содержит железо в низком количестве относительно магния. (Обычно современные галактики имеют более высокое содержание тяжелых элементов, таких как магний и железе, чем ранние, сформировавшиеся в скором времени после Большого Взрывы, так как образуются из облаков, уже загрязненных продуктами сверхновых.) При этом, впрочем, магний содержится в ней в целом в нормальном количестве: это странно, потому что магний тоже выбрасывается сверхновыми, и его и железо обнаруживают, как правило, вместе.
На данный момент особенность DGSAT I остается загадкой для ученых. Предполагается, что изучение данной необычной галактики может помочь узнать больше о ранней Вселенной.
Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.
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Наука и техника , Наука
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