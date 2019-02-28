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Под самой суровой тюрьмой США нашли секретный тоннель 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Timothy de Smet
Группа исследователей из Бингемтонского университета (штат Нью-Йорк) обнаружила остатки военных сооружений под знаменитой тюрьмой «Алькатрас», расположенной на одноименном острове в заливе Сан-Франциско и ныне функционирующей как музей. Об этом сообщает ScienceDaily.
Для поиска военных объектов, построенных на острове еще в XIX веке, когда на Алькатрасе располагался форт, ученые использовали радиолокационные и лазерные сканеры. Они также прибегли к георектификации — механизму привязки старых оцифрованных карт к системе координат, позволяющему точно определять местоположение исторических объектов в трехмерном пространстве.
В результате группе, возглавляемой археологом Тимоти де Сметом, удалось выявить под землей сохранившиеся сооружения — предположительно, бомбоубежище, тоннель из кирпичной кладки и вентиляционные каналы, проложенные по направлению с востока на запад под площадкой для прогулок заключенных.
Руководитель группы отметил, что его шокировало удовлетворительное состояние обнаруженных построек — по словам исследователя, объекты скрыты тонким слоем земли и бетонным полом, то есть они погружены в почву всего на несколько сантиметров.
Де Смет планирует продолжить археологические изыскания на острове — он надеется найти старинную цидатель, которая, по версии исследователей, также находится непосредственно под зданием бывшей тюрьмы.
«Алькатрас» построили в начале XX века, тюрьма стала первой военной на территории США. Впоследствии в ней под жесточайшим контролем содержались многие знаменитые преступники, в том числе Аль Капоне. Считается, что ни одному из заключенных не удалось успешно сбежать из «Алькатраса». В 1963 году тюрьму закрыли — ее работа была признана нецелесообразной с финансовой точки зрения.
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Наука и техника , Тимати , Нью-Йорк , Сан-Франциско , США
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