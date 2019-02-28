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На Большом адронном коллайдере обнаружили новую частицу 

Вести.Ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: EPA
На Большом адронном коллайдере (кольцевой тоннель под Францией и Швейцарией) в ходе экспериментов обнаружена новая элементарная частица, которая относится к классу чармониев.
"Чармонии — очень большой класс частиц, среди которых известно более 20 состояний. Но в этом классе есть и белые пятна — частицы, которые предсказываются моделью, но не наблюдаются в эксперименте", — объяснил "Интерфаксу" Иван Беляев, старший научный сотрудник Института ядерной физики имени Г. И. Будкера (Новосибирск) — ученые НИИ участвовали в этих экспериментах.
Теперь, по словам Беляева, удалось увидеть ту частицу, которою долгое время не могли обнаружить. Результаты работ были представлены на Международном совещании по электрон-позитронным столкновениям, которая проходит в настоящее время Новосибирске.
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Наука и техника , Интерфакс , Франция , Швейцария
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