Роскосмос обязали закончить год без аварий 

Наблюдательный совет Роскосмоса поручил госкорпорации завершить текущий 2019 год без аварий. Кроме того, обозначена необходимость выйти на показатели производства гражданской продукции, равные 49% от общего объема.
Также совет утвердил финальный план и ключевые показатели эффективности госкорпорации на 2019 год. Среди них, кроме названных выше, выполнение заданий гособоронзаказа на 100% и выполнение программы импортозамещения на 100%, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что частная космическая компания S7 Space подала иск о взыскании с ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) 11,3 млн рублей. Как следует из материалов дела в базе данных Арбитражного суда Московской области, предварительное заседание назначено на 9 апреля.