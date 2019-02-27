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Назван лучший смартфон года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Huawei Technologies Co., Ltd.
Huawei Mate 20 Pro стал лучшим смартфоном 2018 года по версии жюри международной выставки Mobile World Congress 2019, говорится на сайте мероприятия.
Выставка проходит 25-28 февраля в Барселоне. Эксперты телеком-отрасли, журналисты мобильные операторы оценили устройства, приложения и мобильные технологии в более чем тридцати номинациях.
На звание лучшего смартфона также претендовали iPhone XS Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9.
В прошлом году победа в этой номинации досталась iPhone X.
Huawei Mate 20 Pro ранее также вошла в двадцатку лучших в мире смартфонов по версии Business Insider. Лучшим устройством издание назвало китайский OnePlus 6T.
В прошлое воскресенье Huawei анонсировала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G. Стоимость новинки составит 2,6 тысячи долларов.
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