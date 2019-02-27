Мозги «молча» узнали лица своих хозяев

Польские нейрофизиологи показывали людям фотографии лиц таким образом, что изображение нельзя было осознанно идентифицировать. Но активность мозга испытуемых показала, что собственное лицо люди все равно распознали, хотя и не осознали этого.

Наш мозг не может обрабатывать абсолютно все образы, звуки и ощущения, достигающие органов чувств. Часть стимулов из внешнего мира достигают сознания, но многие мозг обрабатывает бессознательно. По каким принципам происходит фильтрация «сознательное-бессознательное», и как именно мозг сортирует разные стимулы, ученые пока не понимают до конца.

В данном случае исследователи предположили, что собственное лицо человека может быть одним из стимулов, на которое мозг реагирует мгновенно. Лицо в принципе важный стимул, и умение его хорошо распознавать сформировано в людях эволюцией. Известно, что младенцы начинают распознавать лица других людей и реагировать на них даже раньше, чем другие предметы. Предыдущие исследования также показали, что вид собственного лица получает преимущество над другими образами в мозге человека при обработке информации на разных уровнях. Человек умеет хорошо отличать лица знакомых, но собственное лицо для него — сильнейший стимул, вызывающий много ассоциаций, поэтому оно хорошо привлекает внимание.

Возможный механизм такой обработки — автоматический захват внимания объектом на самых ранних стадиях обработки информации. Чтобы объект захватил внимание, он должен быть эмоционально окрашен для человека, либо хорошо ему знаком. Причем существующие модели, объясняющие этот процесс, показывают, что человек сначала обращает внимание на значимый объект, а потом уже идентифицирует его.

Гипотеза ученых была следующей: поскольку наше лицо — настолько сильный стимул, мозг узнает его и отреагирует на него, даже если этот стимул не достигнет сознания. Для этого провели серию экспериментов, в котором участвовало 18 человек.

Участник эксперимента должен был смотреть на крестик в центре экрана и концентрировать внимание на нем, не отвлекаясь, а в это время и слева, и справа от крестика появлялись лица. Лицо с одной стороны было собственным лицом участника, а с другой — лицо случайного незнакомца.

В половине испытаний лица можно было легко разглядеть и узнать. А в другой половине лица показывали быстро — они сменяли друг друга каждые 32 миллисекунды, а затем следовала «маска» — рисунок с хаотично расположенными элементами лица — носом, глазами, ртом. Маска держалась на экране 50 миллисекунд. Эта процедура обычно используется в нейрофизиологии, чтобы предъявлять испытуемым стимулы так, чтобы их воспринимали зрительные рецепторы, но чтобы образы не достигали сознания. Маска как бы сбивает восприятие с толку, нарушая процесс обработки зрительных объектов. Из-за этого участники могли идентифицировать лица, которые появлялись на короткое время, но не могли идентифицировать лица, за которыми следовал маскирующий паттерн.

Активность мозга участников измеряли с помощью ЭЭГ. Ученых интересовал так называемый компонент N2pc — особый паттерн на электроэнцефалограмме. Увеличение амплитуды N2pc свидетельствует об активации пространственного селективного внимания. В эксперименте амплитуда этого компонента свидетельствовала, что мозг отреагировал на стимул — лицо его хозяина.

«Уже много лет известно, что направление нашего внимания в одну сторону вызывает асимметрию в деятельности мозга между полушариями. Анализируя эти асимметрии, мы смогли определить, было ли в данный момент внимание участника направлено на лицо, представленное слева или справа», — приводит слова Марии Новицка, соавтора исследования, пресс-релиз Ассоциации психологических наук (Association for Psychological Science, APS).

ЭЭГ показала, что участники обращали внимание на собственные лица, когда те появлялись на экране, даже несмотря на то, что их просили не отвлекаться и смотреть строго на крестик. Причем реагировали они даже в экспериментах с маскирующей маской, то есть, когда технически не были способны осознанно узнать собственное лицо.

После каждой сессии у испытуемых дополнительно интересовались, видели ли они среди фотографий свои портреты: число ответивших «да» в испытаниях с маской было в три раза меньше, чем в случаях без маски. Но во всех испытаниях амплитуда паттерна N2pc в момент, когда на экране появлялось собственное лицо испытуемого, увеличивалась.

«Мы выяснили, что собственное лицо анализируется досознательно, и таким образом автоматически приковывает к себе внимание, что опровергает предыдущие выводы о том, что информация, относящаяся к самому человеку, обрабатывается позже на сознательных стадиях», — пишут ученые.

Ранее ученые выяснили, что способность распознавать лица меняется с возрастом. Подростки видят в лицах других людей не то, что дети.