В водах Грузии нашли крупную акулу

Специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии в ходе первой в этом году экспедиции обнаружили на редкость крупную для Черного моря акулу — катрана, сообщает Sputnik Грузия.

Обычно длина самцов катрана — 60-90 сантиметров, а самок — 75-105 сантиметров. Длина найденной акулы составляла полтора метра. После обследования гигантского катрана отпустили на волю.

"Раньше акул катранов ловили в производственных целях, а на сегодняшний день они насколько редко встречаются, что специалисты считают необходимым внести этот вид в Красную книгу. Тем более, в последние годы подобные крупные экземпляры — большая редкость", — пояснил глава департамента рыболовства и мониторинга Черного моря Арчил Гучманидзе.

Экспедиция Национального агентства окружающей среды вела наблюдение за состоянием фауны Черного моря. "В рамках экспедиции собрали материал и информацию о запасах и биоразнообразии рыб на грузинском побережье Черного моря на текущий период. Обработка взятого материала и проб завершится до конца марта", — сказано в сообщении агентства.

В Черном море обитает 2,5 тысячи видов животных. Из них 500 видов одноклеточных, 160 видов позвоночных (рыб и млекопитающих), 500 видов ракообразных, 200 видов моллюсков. Остальные — это беспозвоночные.

Акулы Черного моря не представляют опасности для людей. В этих водах водятся только четыре вида: это катран (или длинношипая колючая акула), малый катран, молотоголовая акула и кунья акула (обыкновенная акула-собака), рассказал Гучманидзе.