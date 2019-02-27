Первооткрыватели «планеты икс» уточнили ее размеры и положение

Загадочная девятая планета Солнечной системы находится примерно в полтора раза ближе к нам, чем изначально считали ученые, и является не газовым гигантом, а "суперземлей". К такому выводу пришли ее первооткрыватели, опубликовавшие статью в журнале Physics Reports.

"Когда я и Майк опубликовали нашу первую статью три года назад, мы не боялись того, что нам придется проделать огромную работу для того, чтобы найти ее. Мы опасались совсем другого — того, что есть какое-то другое, более простое объяснение этим аномалиям. К счастью, мы пока не нашли его", — рассказывает Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).

В начале января 2016 года два известных планетолога, Батыгин и Майкл Браун , объявили о том, что им удалось вычислить положение загадочной "планеты икс" — девятой планеты Солнечной системы, удаленной от Солнца на 104 миллиарда километров и примерно в 10 раз более тяжелой, чем Земля.

Благодаря огромному расстоянию до этой планеты — один оборот вокруг Солнца "планета икс", по оценкам ученых, совершает за 15 тысяч лет — мы пока не знаем, где она находится, и у нас нет никаких свидетельств ее существования, помимо странного характера движения целого ряда карликовых планет и астероидов в поясе Койпера.

Известна лишь примерная орбита этого объекта, наклоненная по отношению к плоскости вращения остальных планет на 30 градусов, и сейчас ученые соревнуются в том, кто первым успеет обнаружить ее или доказать, что находка Батыгина и Брауна не существует на самом деле.

На текущий момент поиски "планеты икс" не принесли успехов — Брауну, Батыгину и их "конкурентам" удалось лишь ограничить зону поиска этой планеты. Ряд других ученых усомнился в ее существовании, отметив, что ее наличие внесло бы нестабильности в поведение уже открытых миров в поясе Койпера, где находится эта гипотетическая гигантская планета.

Первооткрыватели этого загадочного мира решили ответить на критику, объединив и проанализировав все открытия последних лет, которые предположительно связаны с присутствием или отсутствием "планеты икс" за орбитами Плутона и Нептуна.

С одной стороны, анализ этого массива данных показывает, что вероятность существования девятого мира Солнечной системы сейчас близка к 100%. При этом, как отмечает калифорнийский планетолог, его "оппонентам" пока не удалось найти ни одного аргумента в пользу ее отсутствия.

С другой стороны, уточненные расчеты траектории ее движения неожиданно показали, что Батыгин и Браун значительно завышали массу "планеты икс", угол наклона орбиты и расстояние до нее. Оказалось, что она похожа по размерам не на миниатюрную копию Нептуна, а на увеличенную Землю.

Она должна располагаться на расстоянии в 400-500 астрономических единиц от Солнца, средних дистанций между светилом и Землей, что примерно в 1,5 раза ниже предыдущих оценок. При этом ее масса будет всего в пять раз выше, чем у нашей планеты, что на порядки меньше предыдущих прогнозов Батыгина и Брауна.

Подобные изменения, как объясняет планетолог, связаны с тем, что в 2016 году астрономы не знали о существовании ни одного объекта, большая полуось чьей орбиты была бы длиннее, чем 250 астрономических единиц. За последние годы было открыто сразу 14 подобных небесных тел, значительно изменивших представления о внутренней "архитектуре" окраин Солнечной системы.

Почти все орбиты этих далеких миров, как подчеркивает Батыгин, были бы нестабильными, если бы их движениями не управляла "планета икс", расположенная в конкретном регионе пространства и обладающая четко выверенной массой.