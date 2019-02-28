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В Татарстане обнаружена янтарная мастерская времен Золотой Орды 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: iStock
На территории Болгарского городища во время раскопок обнаружена янтарная мастерская времен Золотой Орды.
Янтарная мастерская XIII-XIV века была найдена в древнем городе Болгар Спасского района РТ. Удивительно, но янтарь в ставке Батыя обрабатывали русские мастера. О ценной находке сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.
Раскопки в городе Болгар — столице Волжской Булгарии — ведутся уже много лет. Здесь неоднократно находили клады с монетами и ювелирные украшения.
На сей раз в окрестностях древнего базара ученые обнаружили 700 грамм янтаря-сырца, обрезки камня, заготовки, изделия и инструменты резчиков. Все это указывало на то, что здесь была янтарная мастерская.
А вот найденные тут же горшки из белой и красной глины, нательные бронзовые кресты дали основание полагать, что обрабатывали янтарь русские мастера.
Откуда в Болгар привезли янтарь, археологам еще предстоит выяснить. Для этого будут проведены физические и химические анализы.

Справка "РГ"

Болгарский музей-заповедник является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории располагается более десяти памятников. Среди них Восточный мавзолей, Соборная мечеть, Ханский дворец, Черная и Белая палаты.
Город Болгар был основан в IX веке. В 922 году предки татар, волжские булгары официально приняли здесь ислам в качестве государственной религии. В 1223-1224 годах монгольские войска при попытке взять город потерпели здесь поражения. Однако в 1229 году он все же был завоеван. Некоторое время здесь находилась ставка хана Батыя. В 1361 году город сжег Тимерлан. Окончательно он был разорен в 1431 году воеводой князя Василия II.
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Наука и техника , ЮНЕСКО , РАН , РИА Новости , Болгар , Республика Татарстан , Таджикистан
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