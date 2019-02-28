В Татарстане обнаружена янтарная мастерская времен Золотой Орды

На территории Болгарского городища во время раскопок обнаружена янтарная мастерская времен Золотой Орды.

Раскопки в городе Болгар — столице Волжской Булгарии — ведутся уже много лет. Здесь неоднократно находили клады с монетами и ювелирные украшения.

На сей раз в окрестностях древнего базара ученые обнаружили 700 грамм янтаря-сырца, обрезки камня, заготовки, изделия и инструменты резчиков. Все это указывало на то, что здесь была янтарная мастерская.

А вот найденные тут же горшки из белой и красной глины, нательные бронзовые кресты дали основание полагать, что обрабатывали янтарь русские мастера.

Откуда в Болгар привезли янтарь, археологам еще предстоит выяснить. Для этого будут проведены физические и химические анализы.

Справка "РГ"

Болгарский музей-заповедник является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО . На его территории располагается более десяти памятников. Среди них Восточный мавзолей, Соборная мечеть, Ханский дворец, Черная и Белая палаты.

Город Болгар был основан в IX веке. В 922 году предки татар, волжские булгары официально приняли здесь ислам в качестве государственной религии. В 1223-1224 годах монгольские войска при попытке взять город потерпели здесь поражения. Однако в 1229 году он все же был завоеван. Некоторое время здесь находилась ставка хана Батыя. В 1361 году город сжег Тимерлан. Окончательно он был разорен в 1431 году воеводой князя Василия II.