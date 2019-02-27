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Признанный вымершим зверь найден живым 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Globallookpress.com
Тайваньский дымчатый леопард, последний раз замеченный в дикой природе в 1983 году, обнаружен на острове Тайвань. Об этом сообщает Yahoo! News.
Охраняющие деревни рейнджеры заявили, что дважды замечали хищника во время патрулирования юго-восточной части острова. Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад, однако официально вид признали вымершим лишь в 2013 году.
Профессор естествознания из Национального университета Тайдуна Лю Чиунг-си сообщил местным СМИ, что не сомневается в существовании этой особи по сей день. По его мнению, леопарды десятки лет не появлялись на людях, поскольку проявляли предельную бдительность и осторожность.
Рейнджеры с лета 2018 года караулят близлежащие территории в надежде заметить тайваньского дымчатого леопарда.
В феврале сообщалось, что гигантскую черепаху, вид которой был признан вымершим более 100 лет назад, обнаружили на Галапагосских островах. Взрослую особь нашли в ходе экспедиции. До этого момента единственным фактом существования вида Chelonoidis phantasticus считалось подтверждение экспедиции Калифорнийской академии наук, сделанное в 1906 году.
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Наука и техника , РАН
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