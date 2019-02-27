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Наручные часы скрестили с шипованными шинами 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Вдохновением для новой модели наручных часов швейцарской марки Roger Dubuis стали… итальянские шипованные шины Pirelli Ice Zero 2. Неожиданно, но получилось весьма интересно!
В результате совместной работы Roger Dubuis и Pirelli на свет появились часы Excalibur Pirelli Ice Zero 2 в виде двойного скелетона в калибре RD105SQ и с «парящим» турбийоном — одним из самых сложных механизмов в мире часового искусства. Часы будут выпущены всего в восьми экземплярах, а главной их особенностью является декорирование ремешка «шипованным» рисунком протектора новых зимних шин Pirelli.
Схема размещения шипов на протекторе шины Ice Zero 2 вдохновила швейцарцев на дизайн ремешка новой версии Excalibur. Благодаря шипам, количество которых увеличено со 130 до 190, новая шина Ice Zero 2, созданная для езды в климатических условиях скандинавских стран, способна обеспечить максимальную безопасность и комфорт от вождения на обледенелых зимних дорогах, обычно не отличающихся уверенным сцеплением.
В часовом ремешке Roger Dubuis шипы изготовлены из стали, в шинах Pirelli — из алюминия. Резиновый ремешок Excalibur Pirelli Ice Zero 2 инкрустирован фрагментами шин Pirelli, стоявших на болидах победителей знаковых гонок, где итальянская компания является единственным поставщиком шин. Премьера эксклюзивных часов состоялась на презентации зимних шин Pirelli на полигоне итальянской компании во Флурхедене (Швеция).
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