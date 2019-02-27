Учёные проверили «инопланетные» сигналы аномальной звезды

Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли просканировали сигналы, которые поступают со стороны космического объекта Табби (KIC 8462852). Исследователи пытались найти следы излучения, мощность которых составляет 24 мегаватта и больше, что свидетельствовало бы о вмешательстве с других планет.

Однако следы инопланетного излучения и пришли к выводу, что сигналы появляются естественным путём, пишет Cosmos Magazine. Учёные высказали предположение, что они появились из-за особенностей атмосферы звезды или по причине появления случайных колебаний звёздного сектора.

Изучаемое космическое тело имеет аномальное мерцание, которое хаотично меняется.

Ранее News.ru сообщал о планах американского Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства отправить астронавтов на Марс в середине 2030-х годов. Наработки, полученные организацией на Луне, будут использованы для полёта на Красную планету.