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Разработчики робота Федора создают робота-собаку 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: предоставлено оргкомитетом конференции "РобоСектор"
Разработчик робота "Федора" НПО "Андроидная техника" совместно с ВНИИ "Сигнал" ведут разработку четвероногого робота для транспортировки грузов, аналогичного BigDog от Boston Dynamics, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Такую работу мы ведем. В прошлом году совместно с ВНИИ "Сигнал" выполнены работы по разработке биоморфной платформы для отработки технологий передвижения и переноса грузов. В ходе испытаний четвероногая платформа достигла скорости передвижения в 6,5 километров в час. Робот может переносить груз, преодолевать препятствия. Одно из основных требований — чтобы он работал автономно", — рассказал Дудоров.
По его словам, технология создания четвероногого робота отработана, однако российским разработчикам еще далеко до коллег из Boston Dynamics, которые представили первую версию BigDog еще в 2005 году.
"По заказу Минобороны США они вложили в разработку AlphaDog 42 миллиона долларов. Затем последовали Cheetah, способный развивать скорость до 32 километров в час на беговой дорожке, Spot со скоростью до 25 километров в час, Spot mini. Мы примерно просчитывали, что у них создано около 50 четвероногих устройств. На развитие биоморфной тематики они потратили порядка 500 миллионов долларов, получив высочайшую компетенцию", — рассказал Дудоров.
По его словам, российские разработчики также не стоят на месте и проектируют новые виды биоморфных платформ для различных сфер применения.
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Наука и техника , Министерство обороны , ВНИИ Сигнал , РИА Новости
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