Ученые НАСА воссоздали вулканическую «колыбель жизни» в лаборатории

Химики и биологи из США провели необычную серию опытов, доказавшую, что жизнь могла зародиться у жерл подводных вулканов и "черных курильщиков", горячих подводных ключей. Это повышает шансы на открытие жизни в океанах Европы и Энцелада, сообщает сайт НАСА.

"Мы показали, что в геологической обстановке, похожей на ту, что была характерна для ранней Земли и других планет, мы можем получать аминокислоты и фруктовые кислоты из очень простых компонентов в мягких условиях, характерных для дна морей. Пока нельзя сказать, есть ли жизнь на Энцеладе или Европе, но наши опыты сужают поле ее поисков", — рассказывает Лори Барж (Laurie Barge) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь. На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше этой отметки.

В последние годы все большее количество эволюционистов-биологов приходит к мысли о том, что жизнь могла зародиться не на мелководьях первичного океана Земли, а на поверхности суши, в озерах и у жерл гейзеров и вулканов, или в аналогичных условиях на дне моря.

В пользу этого говорит то, что на суше присутствовал ряд критически важных элементов, в том числе молибден, бор и азот, которых было крайне мало в "супе" первичного океана. О том же говорят генетики, недавно воскресившие геном "Луки", микроба-предка всей жизни на Земле. Его геном показывает, что он был приспособлен к жизни в кипятке и поеданию водорода и углекислоты.

Барж и ее коллеги проверили эту гипотезу на практике, создав аналог "черного курильщика" со дна океанов Земли и экспериментируя с ним на протяжении девяти лет. Для этого ученые собрали образцы пород, аналоги которых встречаются в древнейших слоях коры планеты и поместили их в раствор, насыщенный простейшими молекулами — метиловым спиртом, углекислотой, аммиаком и различными солями.

Залив всю эту смесь в герметичную колбу, ученые поместили в нее источник тепла и начали следить за тем, что происходило внутри этой "колыбели жизни". Как оказалось, нагрева до 70 градусов Цельсия и мягкой щелочной среды, царившей внутри этой емкости, было достаточно для формирования аминокислот и "фруктовых" кислот, играющих важную роль в синтезе сложных углеводов и прочих органических молекул.

Всего через несколько часов после включения этой "колыбели жизни" внутри колбы возникла структура из отложений солей железа, похожая по форме и составу на конусы "черных курильщиков". Он ускорял формирование аланина, уксусной и молочной кислоты, а также некоторых других органических соединений из молекул аммиака, углекислого газа и пировиноградной кислоты.

Что интересно, ученые пока не знают, как именно возник аланин и некоторые другие аминокислоты. Как они надеются, дальнейшие опыты с этой установкой помогут им понять, что именно происходит внутри "черных курильщиков" и создать более сложные "кирпичики жизни".