В захоронениях бронзового века нашли останки ручных лисиц

Испанские археологи обнаружили на северо-востоке Пиренейского полуострова древние захоронения, в которых вместе с людьми были погребены одомашненные лисицы.

Как сообщает EurekAlert, погребения датированы концом третьего — началом второго тысячелетий до нашей эры. В большинстве захоронений рядом с останками людей были обнаружены кости собак. Это была широко распространенная похоронная практика.

Удивило же ученых то, что в некоторых могилах находились кости не собак, а лисиц. Анализ показал, что рацион питания у четырех зверей был таким же, как и у людей. У других лисиц он отличался от человеческого. То есть в могилах находились как дикие звери, так и прирученные.

Это свидетельствует о том, что люди бронзового века пытались одомашнить лисиц так же, как это было сделано с собаками. Наиболее любопытным археологи называют открытие, сделанное в местечке Кан-Рокета недалеко от Барселоны.

В захоронении была найдена старая лиса со сломанной лапой. Анализ перелома показал, что зверю оказывали медицинскую помощь — люди наложили шину на поврежденную конечность.