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В захоронениях бронзового века нашли останки ручных лисиц 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Pixabay
Испанские археологи обнаружили на северо-востоке Пиренейского полуострова древние захоронения, в которых вместе с людьми были погребены одомашненные лисицы.
Как сообщает EurekAlert, погребения датированы концом третьего — началом второго тысячелетий до нашей эры. В большинстве захоронений рядом с останками людей были обнаружены кости собак. Это была широко распространенная похоронная практика.
Удивило же ученых то, что в некоторых могилах находились кости не собак, а лисиц. Анализ показал, что рацион питания у четырех зверей был таким же, как и у людей. У других лисиц он отличался от человеческого. То есть в могилах находились как дикие звери, так и прирученные.
Это свидетельствует о том, что люди бронзового века пытались одомашнить лисиц так же, как это было сделано с собаками. Наиболее любопытным археологи называют открытие, сделанное в местечке Кан-Рокета недалеко от Барселоны.
В захоронении была найдена старая лиса со сломанной лапой. Анализ перелома показал, что зверю оказывали медицинскую помощь — люди наложили шину на поврежденную конечность.
"Мы считаем, что это, возможно, была действительно ручная лисица, которая долгое время жила рядом с людьми, — говорит соавтор исследования Аврора Грандал-д'Англад из Университета Ла-Коруньи. — У нее есть признаки того, что она была одомашнена. Мы также обнаружили, что в некоторых случаях собаки получали особый вид пищи. Мы считаем, что это связано с их рабочими функциями".
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