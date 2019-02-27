Будущий телескоп NASA может открыть 1 400 новых экзопланет

В новом исследовании ученые рассчитали, что будущий космический телескоп NASA Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) будет способен обнаружить до 1 400 новых экзопланет, некоторые из которых будут, вероятно, иметь массу, схожую с земной.

Космический телескоп WFIRST должен быть запущен NASA после телескопа имени Джеймса Уэбба, запуск которого много раз откладывался и на данный момент ожидается в 2021 году. Запуск же WFIRST запланирован приблизительно на середину 2020-х.

WFIRST проектируется для двух ключевых задач. Во-первых, предполагается, что наблюдения с его помощью помогут в изучении природы темной энергии. Во-вторых, будущий орбитальный телескоп будет использоваться для поиска ранее неизвестных планет за пределами нашей Солнечной систем, многие из которых, как ожидается, будут находиться гораздо дальше от своих родительских звезд, чем планеты, открытые на данный момент.

Поиском далеких миров WFIRST будет заниматься при помощи гравитационного микролинизирования. Данная техника основывается на отслеживании изменений в свете, излучаемом звездой, которые связаны с гравитационным влиянием планеты, вращающейся вокруг звезды. События, которые можно детектировать с помощью этой техники, очень редки. Чтобы детектировать как можно больше подобных событий, WFIRST будет наблюдать примерно за 100 миллионами звезд в сердце Млечного Пути в течение долгих периодов времени.

В недавнем исследовании специалисты, учтя множество различных факторов, решили рассчитать, сколько примерно экзопланет, предположительно, сможет открыть WFIRST, передает New Atlas На данный момент обнаружено 3 917 подтвержденных планет за пределами Солнечной системы; согласно расчетам исследователей, будущий телескоп NASA сможет обнаружить еще 1 400 планет, в том числе около 100 экзопланет с массами, схожими с земной. Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Astrophysical Journal Supplement Series.