Компания Avenir Telecom на барселонской выставке MWC 2019 показала Energizer Power Max P18K Pop. Его главная особенность, ёмкий аккумулятор на 18 000 мАч, повлияла на габариты устройства: оно гораздо толще большинства современных смартфонов.
Размеры Energizer Power Max P18K Pop составляют 153 х 74,8 x 18 мм, однако точный вес не указан. Заявленной ёмкости батареи, по словам производителя, должно хватить на 50 дней работы в режиме ожидания. В режиме разговора её хватит на 90 часов, во время воспроизведения музыки — на 100 часов, а при просмотре видео аппарату понадобится зарядка через два дня.
Смартфон получил 6,2-дюймовый дисплей, тройную основную камеру на 12, 5 и 2 Мп и выдвижную двойную селфи-камеру на 16 и 2 Мп. Аппаратной основой устройства стали процессор MediaTek Helio P70, 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней флэш-памяти. Energizer Power Max P18K Pop работает под управлением Android 9.0 Pie и поддерживает две SIM-карты.
Смартфон должен поступить в продажу в июне по цене €600.
Ранее News.ru рассказал, что компания Nubia в рамках выставки MWC 2019 представила необычное устройство Nubia Alpha. Оно представляет собой нечто среднее между смартфоном и умными часами с гибким OLED-экраном, а сам производитель называет его «носимым телефоном».