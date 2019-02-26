Рекордная батарея смартфона Energizer сделала его толстым

Компания Avenir Telecom на барселонской выставке MWC 2019 показала Energizer Power Max P18K Pop. Его главная особенность, ёмкий аккумулятор на 18 000 мАч, повлияла на габариты устройства: оно гораздо толще большинства современных смартфонов.

Размеры Energizer Power Max P18K Pop составляют 153 х 74,8 x 18 мм, однако точный вес не указан. Заявленной ёмкости батареи, по словам производителя, должно хватить на 50 дней работы в режиме ожидания. В режиме разговора её хватит на 90 часов, во время воспроизведения музыки — на 100 часов, а при просмотре видео аппарату понадобится зарядка через два дня.

Смартфон получил 6,2-дюймовый дисплей, тройную основную камеру на 12, 5 и 2 Мп и выдвижную двойную селфи-камеру на 16 и 2 Мп. Аппаратной основой устройства стали процессор MediaTek Helio P70, 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней флэш-памяти. Energizer Power Max P18K Pop работает под управлением Android 9.0 Pie и поддерживает две SIM-карты.

Смартфон должен поступить в продажу в июне по цене €600.

Ранее News.ru рассказал, что компания Nubia в рамках выставки MWC 2019 представила необычное устройство Nubia Alpha. Оно представляет собой нечто среднее между смартфоном и умными часами с гибким OLED-экраном, а сам производитель называет его «носимым телефоном».