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Объяснено загадочное исчезновение древней империи 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: The University of Sydney
Ученые Университета Сиднея (Австралия) выяснили, что один из крупнейших камбоджийских городов в Ангкоре не был внезапно брошен жителями, а численность его населения постепенно падала, что привело к упадку древнего мегаполиса. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи изучили образцы осадочных пород, которые были извлечены из рва, окружающего Ангкор-Тхом. Им удалось отследить, как на протяжении длительных периодов времени менялась интенсивность земледелия и других воздействий на окружающую среду.
Оказалось, что в первые десятилетия XIV века признаки эрозии почвы и вырубки лесов, а также следы продуктов горения становились менее выраженными. К концу столетия ров был покрыт болотной растительностью, что указывает на то, что каналом перестали пользоваться.
Результаты показывают, что гибель Ангкор-Тхома не была вызвана крахом инфраструктуры или вторжением армий Аютия — тайского государства, существовавшего с 1351 по 1767 годы. Ученые полагают, что причиной упадка стал именно постепенный отток городского населения.
Ангкор является исторической областью Камбоджи и бывшим центром Кхмерской империи, просуществовавшей с IX по XV века. Принято считать, что города были разрушены из-за влияния агрессивных соседних государств или в результате демографической катастрофы.
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Наука и техника , Австралия , Сидней
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