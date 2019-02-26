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Тайна сроком 3,2 млн лет. Австралопитек Люси могла погибнуть от зубов крокодила 

ТАСС 59 минут назад
Фото: Dave Einsel/Getty Images
Французский палеонтолог Филипп Шарлие выдвинул новую теорию, проливающую свет на обстоятельства гибели Люси — первого известного науке австралопитека, чьи останки были обнаружены в 1974 году на территории Эфиопии. Выступая в эфире радио Europe 1, ученый рассказал, что она могла стать жертвой крокодила.
В 2016 году американский антрополог Джон Каппельман предположил, что Люси могла погибнуть, упав с высокого дерева.
"Мы обратили внимание, что на костях были следы переломов, которые описал наш американский коллега, однако были также следы укуса в районе таза, — пояснил Шарлие. — Отметины от зубов соответствуют таковым от укусов некоторых из этих рептилий [крокодилов]".
Как уточняет радиостанция, Шарлие много времени уделил сравнению полученных данных с результатами судебно-медицинских экспертиз, проводившихся в наше время после нападений крокодилов.
Ученый напомнил, что останки Люси были обнаружены на участке длиной в 100 метров.
"Выглядит так, будто тело было разорвано на части, хотя также это соответствует разрушениям, которые можно увидеть при оползнях, — отметил он. — Интересно, что на том же стратиграфическом подразделении были обнаружены останки рептилии, то есть крокодила".
В то же время, палеонтолог не стал опровергать выводы о том, что причиной гибели могло стать именно падение с большой высоты. "История не такая уж простая, она упала с дерева, такое возможно, однако потом у нее осталось еще меньше шансов, поскольку на нее напал крокодил, а затем там прошел сель", — констатировал он.

История находки

Люси принадлежит к виду Australopithecus afarensis (австралопитек афарский), представители которого вымерли около двух с половиной миллионов лет назад. Ее останки обнаружила франко-американская группа исследователей в 1974 году в районе эфиопской деревни Хадар на берегу реки Аваш. Она стала первым австралопитеком афарским, известным науке. Ее скелет сохранился примерно на 40%, а возраст оценивается в более чем три миллиона лет.
Изучив останки Люси, ученые пришли к выводу, что ее рост составлял около 110 см, а весила она примерно 30 кг. Также предполагается, что на момент смерти ей было около 25 лет. По мнению специалистов, афарские австралопитеки ходили на слегка согнутых ногах и в основном занимались сбором растительной пищи. Они обладали хорошо развитой мускулатурой рук, позволявшей им быстро карабкаться по деревьям, однако большую часть времени проводили на земле, при этом перемещались на двух ногах.
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Наука и техника , радио Europe1 , Эфиопия
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