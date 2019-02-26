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Российские ученые выяснят причины исчезновения острова в Арктике 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специалисты национального парка "Русская Арктика" в 2019 году выяснят причины, по которым исчез остров Перламутровый возле архипелага Земля Франца-Иосифа. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка. Данная работа станет одной из важнейших задач будущего полевого сезона исследований.
Исчезновение острова было обнаружено еще два года назад благодаря спутниковым снимкам. В прошлом году это было подтверждено гидрографической экспедицией Северного флота.
— Исчезновение острова Перламутровый вызвано глобальными изменениями климата в арктической зоне России, — отметил директор нацпарка Александр Кирилов. — Чтобы выяснить причины этого, понадобятся серьезные исследования. На острове Греэм-Белл наблюдаются процессы береговой эрозии. Возможно, соседний остров, небольшой по размеру, размыло, изменились течения, пришли в движение донные породы, и появился так называемый "гуляющий" остров.
Остров Перламутровый был открыт более ста лет назад. Этот кусочек суши, полностью покрытый ледником, имел полтора километра в диаметре и располагался неподалеку от самого восточного и одного из крупнейших на архипелаге острова Греэм-Белл.
По словам специалистов, исчезновение и появление островов в Арктике — естественный процесс. Правда, это стало происходить чаще, так как климат планеты меняется. Ученые считают, что подобных сюрпризов в высоких широтах будет еще немало. По мере потепления арктические ледники тают, освобождая различные части суши, и благодаря очертания Земли Франца-Иосифа со временем будут сильно отличаться от тех, которые можно сегодня увидеть на картах.
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Наука и техника , Наука , Александр Кирилов
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