Госпредприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» инициирует создание на Украине плавучей платформы для запуска ракет. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Войт.
«Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только «Южмаш» специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23 странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине», — цитирует Войта «Укринформ».
Он отметил, что совместно с Укроборонпромом было решено создать такую платформу на херсонском предприятии «Паллада».
По его словам, коллектив завода готов к сотрудничеству.
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