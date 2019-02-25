Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине планируют создать первый плавучий космодром 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: yuzhmash.com
Госпредприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» инициирует создание на Украине плавучей платформы для запуска ракет. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Войт.
«Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только «Южмаш» специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23 странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине», — цитирует Войта «Укринформ».
Он отметил, что совместно с Укроборонпромом было решено создать такую ​​платформу на херсонском предприятии «Паллада».
По его словам, коллектив завода готов к сотрудничеству.
Ранее сообщалось, что служба внешней разведки Украины тестирует современную технологию космической разведки.
RT на русском: последние новости
Первый космонавт из ОАЭ отправится на МКС в сентябре Nokia представила телефон с пятью камерами С космодрома во Флориде стартовала ракета Falcon 9
Наука и техника , Технологии , Укроборонпром , Южмаш , Укринформ
Читайте также
Видео
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
«Реабилитация нацизма»: на Comedy Woman подадут в суд
Общество Статьи
Собчак сделала признание после смерти Малашенко
Общество Шоу-бизнес
Чубайс отреагировал на смерть «неудобного» Малашенко
Общество
Зеленский выдвинул неожиданное требование
Украина В мире
Генсек ООН обратился к России и США с призывом
Политика Армия
Организаторы «Евровидения» пригрозили Украине
Украина В мире
Внук Карбышева решил засудить Comedy Woman
Общество
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Зеленский задумал провести Олимпиаду в Крыму
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение