Археолог объяснил, как Великую пирамиду построили с такой точностью

Руководитель Фонда археологических исследований Глен Дэш вместе со своей командой экспериментальным путем установил, что древние египтяне обладали простой техникой точного выравнивания пирамид по сторонам света.

Об открытии рассказывает Live Science. Группа Дэша проводит радиолокационные работы в Долине царей. Одна из ее задач — выяснить, как древние египтяне сумели добиться почти идеальной точности при строительстве пирамид.

В частности, Великая пирамида Хеопса признана инженерным шедевром. Она очень точно ориентирована по сторонам света, и небольшая погрешность существует лишь в длине ее ребер.

Дэш предложил простое объяснение. По его мнению, древние египтяне использовали для расчетов момент осеннего равноденствия. Ученый поставил эксперимент, который был проведен в американском штате Коннектикут 22 сентября 2016 года.

В день осеннего равноденствия он установил на деревянную платформу шест, известный также как гномон. Дэш отмечал положение тени от шеста через определенные промежутки времени. В результате у него получилась линия, почти идеально проходящая с востока на запад.