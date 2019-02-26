Ученые рассказали о переходе бактерий в состояние «зомби»

Ученые Амстердамского университета Линдерта Хэмёна (Leendert Hamoen) выяснили, что происходит с бактериями, когда на них воздействуют антибиотиками, или же они попадают в неблагоприятную для них среду.

Оказывается, всесильные препараты не способны полностью уничтожить клетки бактерий. Они переходят в особое состояние, требующее минимального обмена веществ — нечто среднее между жизнью и смертью.

Исследовав споруляции Bacillus subtilis, микробиологи заметили, что подобные реакции происходят у спор: в клетках замедляется метаболизм и они погружаются в "сон", который может длиться десятки тысяч лет. Бактерии сталкиваются с многочисленными экологическими стрессами в течение своей жизни. Некоторые бациллы имеют специализированные клетки, споры, чтобы пережить длительные периоды истощения питательных веществ. При этом мутантные формы бацилл не могли формировать споры, тем не менее они тоже выживали в самых критических условиях.

Например, возбудитель Flavobacterium columnare остается жизнеспособным после 14 дней инкубации в чистой воде. Возбудитель свиного бруцеллеза suis может выдержать 6 недель инкубации в солевом растворе. А палочка Escherichia coli не погибает 260 дней инкубации в речной воде.

И если в норме бациллы имеют форму палочки, то голодающие микробы сжимаются почти до сферических, либо сворачиваются в спираль. А жизненные процессы не полностью останавливаются, как у спор, а происходят в десятки раз медленнее. Бактерии даже продолжают делиться, только происходит это уже не каждые сорок минут, а каждые четыре дня, приводит пример журнал Nature Communications.

Для поддержания жизни клеток, перешедших в "режим зомби", достаточно низкопитательного бульона, разведенного в десять тысяч раз.

Сейчас исследователи работают над тем, чтобы узнать, обладают ли такими уникальными функциями Bacillus subtilis — либо это общее свойство бактерий. Ведь такой экстремально медленный рост дает альтернативные стратегии для бактерии перенести самые неблагоприятные условия окружающей среды. Необходима дальнейшая работа, чтобы проверить, можно ли найти это состояние у других видов бактерий, чтобы выжить в условиях глубокого голода.